Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Лорийская область
  4. Ванадзорский район
  5. Особняки

Особняки в Ванадзорский район, Армения

Особняк В архив
Очистить
3 объекта найдено
Особняк 3 спальни в Памбак, Армения
Особняк 3 спальни
Памбак, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
€ 13,552
Особняк 1 спальня в Дарпас, Армения
Особняк 1 спальня
Дарпас, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
€ 14,003
Особняк 3 спальни в Базум, Армения
Особняк 3 спальни
Базум, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
€ 22,586

Параметры недвижимости в Ванадзорский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти