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Квартиры в Ванадзорский район, Армения

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Шаумян, Армения
Квартира 2 спальни
Шаумян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/5
€ 14,455
Квартира 1 спальня в Базум, Армения
Квартира 1 спальня
Базум, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 7/7
€ 18,069
Квартира 3 спальни в Базум, Армения
Квартира 3 спальни
Базум, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 9/9
€ 10,841
Квартира 3 спальни в Базум, Армения
Квартира 3 спальни
Базум, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/5
€ 27,103

Параметры недвижимости в Ванадзорский район, Армения

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