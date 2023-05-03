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Особняки в Вагаршапатский район, Армения

Вагаршапат
6
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22 объекта найдено
Особняк 2 спальни в Мердзаван, Армения
Особняк 2 спальни
Мердзаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 40,869
Особняк 2 спальни в Мецамор, Армения
Особняк 2 спальни
Мецамор, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² Количество этажей 1
€ 29,970
Особняк 4 спальни в Вагаршапат, Армения
Особняк 4 спальни
Вагаршапат, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 405 м² Количество этажей 2
€ 86,278
Особняк 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Особняк 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² Количество этажей 1
€ 32,695
Особняк 4 спальни в Паракар, Армения
Особняк 4 спальни
Паракар, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 610 м² Количество этажей 1
€ 108,075
Особняк 4 спальни в Мусалер, Армения
Особняк 4 спальни
Мусалер, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 77,196
Особняк 2 спальни в Айгешат, Армения
Особняк 2 спальни
Айгешат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 57,216
Особняк 1 комната в Мусалер, Армения
Особняк 1 комната
Мусалер, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 1/1 Этаж
€ 25,429
Особняк 3 спальни в Паракар, Армения
Особняк 3 спальни
Паракар, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м² 1/1 Этаж
€ 63,573
Особняк 3 спальни в Мусалер, Армения
Особняк 3 спальни
Мусалер, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 2/2 Этаж
€ 88,095
Особняк 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Особняк 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 271 м² Количество этажей 2
€ 108,983
Особняк 3 спальни в Паракар, Армения
Особняк 3 спальни
Паракар, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 99,901
Особняк 6 спален в Таиров, Армения
Особняк 6 спален
Таиров, Армения
7 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² 2/2 Этаж
€ 136,229
Особняк 5 спален в Паракар, Армения
Особняк 5 спален
Паракар, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 700 м² 2/3 Этаж
€ 208,884
Особняк 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Особняк 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2 000 м² 1/1 Этаж
€ 22,705
Особняк 2 спальни в Мусалер, Армения
Особняк 2 спальни
Мусалер, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 187 м² 1/1 Этаж
€ 31,787
Особняк 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Особняк 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м² 2/2 Этаж
€ 59,032
Особняк в Вагаршапат, Армения
Особняк
Вагаршапат, Армения
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/1 Этаж
€ 68,114
Особняк 3 спальни в Паракар, Армения
Особняк 3 спальни
Паракар, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 186 м² 1/1 Этаж
€ 106,258
Особняк 2 спальни в Паракар, Армения
Особняк 2 спальни
Паракар, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 186 м² 1/1 Этаж
€ 118,065
Особняк 4 спальни в Мердзаван, Армения
Особняк 4 спальни
Мердзаван, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 530 м² 1/2 Этаж
€ 61,757
Особняк 3 спальни в Мусалер, Армения
Особняк 3 спальни
Мусалер, Армения
-1 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² 2/2 Этаж
€ 101,718

Параметры недвижимости в Вагаршапатский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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