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Квартиры в Вагаршапатский район, Армения

Вагаршапат
40
Мецамор
18
Квартира В архив
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76 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Вагаршапат, Армения
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 1/5 Этаж
€ 37,236
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 4/5 Этаж
€ 57,216
Квартира 1 спальня в Мецамор, Армения
Квартира 1 спальня
Мецамор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 1/5 Этаж
€ 29,062
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 2/5 Этаж
€ 74,472
Квартира 2 спальни в Мецамор, Армения
Квартира 2 спальни
Мецамор, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 1/5 Этаж
€ 63,573
Квартира 2 спальни в Таиров, Армения
Квартира 2 спальни
Таиров, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 2/3 Этаж
€ 81,737
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/4 Этаж
€ 77,196
Квартира 3 спальни в Паракар, Армения
Квартира 3 спальни
Паракар, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/5 Этаж
€ 59,032
Квартира 1 спальня в Таиров, Армения
Квартира 1 спальня
Таиров, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 2/5 Этаж
€ 57,216
Квартира 3 спальни в Мердзаван, Армения
Квартира 3 спальни
Мердзаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 1/5 Этаж
€ 63,573
Квартира 1 спальня в Мердзаван, Армения
Квартира 1 спальня
Мердзаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 54,492
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 5/5 Этаж
€ 51,767
Квартира 1 спальня в Мецамор, Армения
Квартира 1 спальня
Мецамор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 5/5 Этаж
€ 30,879
Квартира 1 спальня в Мецамор, Армения
Квартира 1 спальня
Мецамор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 3/5 Этаж
€ 29,062
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 1/5 Этаж
€ 61,757
Квартира 1 комната в Вагаршапат, Армения
Квартира 1 комната
Вагаршапат, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 5/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 1 спальня в Вагаршапат, Армения
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 комната в Вагаршапат, Армения
Квартира 1 комната
Вагаршапат, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 2/4 Этаж
€ 32,695
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 5/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 3 спальни в Таиров, Армения
Квартира 3 спальни
Таиров, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м² 1/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 3 спальни в Мердзаван, Армения
Квартира 3 спальни
Мердзаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 69,931
Квартира 1 спальня в Мецамор, Армения
Квартира 1 спальня
Мецамор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 5/5 Этаж
€ 29,970
Квартира 2 спальни в Норакерт, Армения
Квартира 2 спальни
Норакерт, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 3/3 Этаж
€ 22,705
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 3/5 Этаж
€ 52,675
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 5/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 5/5 Этаж
€ 33,603
Квартира 1 спальня в Мецамор, Армения
Квартира 1 спальня
Мецамор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 4/5 Этаж
€ 16,802
Квартира 1 спальня в Шаумян, Армения
Квартира 1 спальня
Шаумян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 1/3 Этаж
€ 29,062

Параметры недвижимости в Вагаршапатский район, Армения

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