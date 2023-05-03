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Особняки в Vagharshapat Boundary, Армения

Вагаршапат
6
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6 объектов найдено
Особняк 4 спальни в Вагаршапат, Армения
Особняк 4 спальни
Вагаршапат, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 405 м² Количество этажей 2
€ 86,278
Особняк 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Особняк 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² Количество этажей 1
€ 32,695
Особняк 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Особняк 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 271 м² Количество этажей 2
€ 108,983
Особняк 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Особняк 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2 000 м² 1/1 Этаж
€ 22,705
Особняк 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Особняк 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м² 2/2 Этаж
€ 59,032
Особняк в Вагаршапат, Армения
Особняк
Вагаршапат, Армения
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/1 Этаж
€ 68,114

Параметры недвижимости в Vagharshapat Boundary, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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