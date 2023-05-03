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Квартиры в Vagharshapat Boundary, Армения

Вагаршапат
40
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40 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Вагаршапат, Армения
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 1/5 Этаж
€ 37,236
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 4/5 Этаж
€ 57,216
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 2/5 Этаж
€ 74,472
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/4 Этаж
€ 77,196
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/5 Этаж
€ 59,032
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 2/5 Этаж
€ 57,216
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 5/5 Этаж
€ 51,767
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 1/5 Этаж
€ 61,757
Квартира 1 комната в Вагаршапат, Армения
Квартира 1 комната
Вагаршапат, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 5/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 1 спальня в Вагаршапат, Армения
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 комната в Вагаршапат, Армения
Квартира 1 комната
Вагаршапат, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 2/4 Этаж
€ 32,695
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 5/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 3/5 Этаж
€ 52,675
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 5/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 5/5 Этаж
€ 33,603
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м² 2/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня в Вагаршапат, Армения
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 1/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня в Вагаршапат, Армения
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 1/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 2/2 Этаж
€ 29,970
Квартира 1 спальня в Вагаршапат, Армения
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 2/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 4/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 спальня в Вагаршапат, Армения
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 5/5 Этаж
€ 47,226
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м² 4/4 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 4/5 Этаж
€ 81,737
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 4/5 Этаж
€ 78,105
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 3/5 Этаж
€ 72,655
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 5/5 Этаж
€ 59,032
Квартира 2 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 1/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня в Вагаршапат, Армения
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 4/5 Этаж
€ 72,655
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 2/4 Этаж
€ 81,737

Параметры недвижимости в Vagharshapat Boundary, Армения

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