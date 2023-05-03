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Realting.com
Армения
Армавирская область
Вагаршапатский район
Квартиры
Квартиры в Vagharshapat Boundary, Армения
Вагаршапат
40
Квартира
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40 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
1/5 Этаж
€ 37,236
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
4/5 Этаж
€ 57,216
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
2/5 Этаж
€ 74,472
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
3/4 Этаж
€ 77,196
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
2/5 Этаж
€ 59,032
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
2/5 Этаж
€ 57,216
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
5/5 Этаж
€ 51,767
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
1/5 Этаж
€ 61,757
Квартира 1 комната
Вагаршапат, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
5/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 комната
Вагаршапат, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
2/4 Этаж
€ 32,695
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
5/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
3/5 Этаж
€ 52,675
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
5/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
5/5 Этаж
€ 33,603
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
2/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
1/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
1/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
2/2 Этаж
€ 29,970
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
2/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
4/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
5/5 Этаж
€ 47,226
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
4/4 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
4/5 Этаж
€ 81,737
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
4/5 Этаж
€ 78,105
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
3/5 Этаж
€ 72,655
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
5/5 Этаж
€ 59,032
Квартира 2 спальни
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
1/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
4/5 Этаж
€ 72,655
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
2/4 Этаж
€ 81,737
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Параметры недвижимости в Vagharshapat Boundary, Армения
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