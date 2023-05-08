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Особняки в Тавушская область, Армения

Дилижан
12
Иджеван
3
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19 объектов найдено
Особняк 3 спальни в Дилижан, Армения
Особняк 3 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 750 м²
Этаж 1/1
€ 136,136
Особняк 3 спальни в Ицакар, Армения
Особняк 3 спальни
Ицакар, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
€ 45,379
Особняк 4 спальни в Дилижан, Армения
Особняк 4 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
€ 197
Особняк 6 спален в Дилижан, Армения
Особняк 6 спален
Дилижан, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
€ 133,414
Особняк 3 спальни в Агарцин, Армения
Особняк 3 спальни
Агарцин, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
€ 86,220
Особняк 1 комната в Дилижан, Армения
Особняк 1 комната
Дилижан, Армения
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Этаж 1/1
€ 272,273
Особняк 5 спален в Дилижан, Армения
Особняк 5 спален
Дилижан, Армения
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€ 140,674
Особняк 6 спален в Иджеван, Армения
Особняк 6 спален
Иджеван, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
€ 77,144
Особняк 2 спальни в Дилижан, Армения
Особняк 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
€ 63,530
Особняк 2 спальни в Дилижан, Армения
Особняк 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
€ 81,682
Особняк 3 спальни в Дилижан, Армения
Особняк 3 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
€ 235,970
Особняк 7 спален в Иджеван, Армения
Особняк 7 спален
Иджеван, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Этаж 3/3
€ 140,674
Особняк 5 спален в Дилижан, Армения
Особняк 5 спален
Дилижан, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/2
€ 72,606
Особняк 3 спальни в Ноемберян, Армения
Особняк 3 спальни
Ноемберян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
€ 18
Особняк 3 спальни в Севкар, Армения
Особняк 3 спальни
Севкар, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
€ 20,874
Особняк 7 спален в Дилижан, Армения
Особняк 7 спален
Дилижан, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 000 м²
Этаж 2/2
€ 99,833
Особняк 2 спальни в Иджеван, Армения
Особняк 2 спальни
Иджеван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
€ 29,950
Особняк 2 спальни в Дилижан, Армения
Особняк 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
€ 181,515
Особняк 7 спален в Дилижан, Армения
Особняк 7 спален
Дилижан, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
€ 72,606

Параметры недвижимости в Тавушская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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