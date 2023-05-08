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Realting.com
Армения
Тавушская область
Особняки
Особняки в Тавушская область, Армения
Дилижан
12
Иджеван
3
Особняк
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19 объектов найдено
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Особняк 3 спальни
Дилижан, Армения
4
1
750 м²
1/1
€ 136,136
Особняк 3 спальни
Ицакар, Армения
-1
1
240 м²
3
€ 45,379
Особняк 4 спальни
Дилижан, Армения
8
3
350 м²
1
€ 197
Особняк 6 спален
Дилижан, Армения
6
2
310 м²
2
€ 133,414
Особняк 3 спальни
Агарцин, Армения
5
1
150 м²
3/3
€ 86,220
Особняк 1 комната
Дилижан, Армения
1
6 000 м²
1/1
€ 272,273
Особняк 5 спален
Дилижан, Армения
11
2
250 м²
2
€ 140,674
Особняк 6 спален
Иджеван, Армения
8
2
220 м²
2
€ 77,144
Особняк 2 спальни
Дилижан, Армения
3
1
64 м²
1/1
€ 63,530
Особняк 2 спальни
Дилижан, Армения
3
1
130 м²
1/1
€ 81,682
Особняк 3 спальни
Дилижан, Армения
4
3
200 м²
2
€ 235,970
Особняк 7 спален
Иджеван, Армения
8
2
206 м²
3/3
€ 140,674
Особняк 5 спален
Дилижан, Армения
6
1
1 000 м²
2/2
€ 72,606
Особняк 3 спальни
Ноемберян, Армения
4
1
120 м²
2/2
€ 18
Особняк 3 спальни
Севкар, Армения
5
1
200 м²
2/2
€ 20,874
Особняк 7 спален
Дилижан, Армения
8
2
2 000 м²
2/2
€ 99,833
Особняк 2 спальни
Иджеван, Армения
4
1
110 м²
1/1
€ 29,950
Особняк 2 спальни
Дилижан, Армения
3
1
160 м²
1/2
€ 181,515
Особняк 7 спален
Дилижан, Армения
8
1
300 м²
1/1
€ 72,606
Параметры недвижимости в Тавушская область, Армения
с видом на горы
недорогая
элитная
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