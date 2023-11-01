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Дома в Тавушская область, Армения

1 объект найдено
Особняк 1 комната в Дилижан, Армения
Особняк 1 комната
Дилижан, Армения
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Этаж 1/1
Продается земельный участок в Дилижане, по дороге к озеру Парз. Площадь земельного участка с…
€283,733

Параметры недвижимости в Тавушская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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