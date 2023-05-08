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Квартиры в Тавушская область, Армения

Дилижан
25
Иджеван
7
Квартира В архив
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35 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
€ 24,505
Квартира 1 спальня в Иджеван, Армения
Квартира 1 спальня
Иджеван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 3/4
€ 47,194
Квартира 1 спальня в Дилижан, Армения
Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/9
€ 52,639
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/5
€ 50,824
Квартира 3 спальни в Ицакар, Армения
Квартира 3 спальни
Ицакар, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 3/5
€ 31,311
Квартира 3 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 3 спальни
Иджеван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3/3
€ 72,606
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/4
€ 23,143
Квартира 1 комната в Дилижан, Армения
Квартира 1 комната
Дилижан, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
€ 17,244
Квартира 1 комната в Дилижан, Армения
Квартира 1 комната
Дилижан, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
€ 39,026
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
€ 28,135
Квартира 3 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 9/9
€ 72,606
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6/9
€ 26,320
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/4
€ 90,758
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 3/9
€ 29,042
Квартира 3 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 9/9
€ 19,967
Квартира 3 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/3
€ 24,505
Квартира 3 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 3 спальни
Иджеван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
€ 40,841
Квартира 1 спальня в Ицакар, Армения
Квартира 1 спальня
Ицакар, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/5
€ 23,597
Квартира 1 спальня в Иджеван, Армения
Квартира 1 спальня
Иджеван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
€ 33,580
Квартира 2 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 2 спальни
Иджеван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
€ 36,303
Квартира 2 спальни в Агарцин, Армения
Квартира 2 спальни
Агарцин, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 2/3
€ 72,606
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/5
€ 38,118
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/5
€ 56,270
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/5
€ 108,909
Квартира 1 спальня в Дилижан, Армения
Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
€ 25,412
Квартира 1 спальня в Дилижан, Армения
Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/3
€ 32,673
Квартира 2 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 2 спальни
Иджеван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/9
€ 43,564
Квартира 3 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
€ 86,220
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
€ 23,597
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 8/9
€ 29,042

Параметры недвижимости в Тавушская область, Армения

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