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Realting.com
Армения
Тавушская область
Квартиры
Квартиры в Тавушская область, Армения
Дилижан
25
Иджеван
7
Квартира
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35 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
6
2
800 м²
2/2
€ 24,505
Квартира 1 спальня
Иджеван, Армения
2
1
114 м²
3/4
€ 47,194
Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
2
1
65 м²
5/9
€ 52,639
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3
1
60 м²
4/5
€ 50,824
Квартира 3 спальни
Ицакар, Армения
4
1
84 м²
3/5
€ 31,311
Квартира 3 спальни
Иджеван, Армения
4
1
86 м²
3/3
€ 72,606
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3
1
74 м²
4/4
€ 23,143
Квартира 1 комната
Дилижан, Армения
1
1
32 м²
3/3
€ 17,244
Квартира 1 комната
Дилижан, Армения
1
1
46 м²
3/3
€ 39,026
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3
1
68 м²
3/5
€ 28,135
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
4
1
70 м²
9/9
€ 72,606
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3
1
80 м²
6/9
€ 26,320
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3
1
95 м²
3/4
€ 90,758
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3
2
95 м²
3/9
€ 29,042
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
4
1
100 м²
9/9
€ 19,967
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
3
1
101 м²
1/3
€ 24,505
Квартира 3 спальни
Иджеван, Армения
4
1
70 м²
3/5
€ 40,841
Квартира 1 спальня
Ицакар, Армения
2
1
60 м²
4/5
€ 23,597
Квартира 1 спальня
Иджеван, Армения
2
1
54 м²
2/4
€ 33,580
Квартира 2 спальни
Иджеван, Армения
3
1
80 м²
5/5
€ 36,303
Квартира 2 спальни
Агарцин, Армения
3
1
170 м²
2/3
€ 72,606
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3
1
90 м²
4/5
€ 38,118
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3
1
74 м²
4/5
€ 56,270
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3
1
70 м²
2/5
€ 108,909
Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
2
1
53 м²
1/5
€ 25,412
Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
2
1
36 м²
2/3
€ 32,673
Квартира 2 спальни
Иджеван, Армения
3
1
69 м²
4/9
€ 43,564
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
5
2
300 м²
2/2
€ 86,220
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3
1
78 м²
5/5
€ 23,597
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3
1
66 м²
8/9
€ 29,042
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Параметры недвижимости в Тавушская область, Армения
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