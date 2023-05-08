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Жильё в Тавушская область, Армения

Дилижан
37
Иджеван
10
Берд
3
54 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
€ 24,505
Квартира 1 спальня в Иджеван, Армения
Квартира 1 спальня
Иджеван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 3/4
€ 47,194
Особняк 3 спальни в Дилижан, Армения
Особняк 3 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 750 м²
Этаж 1/1
€ 136,136
Квартира 1 спальня в Дилижан, Армения
Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/9
€ 52,639
Особняк 3 спальни в Ицакар, Армения
Особняк 3 спальни
Ицакар, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
€ 45,379
Особняк 4 спальни в Дилижан, Армения
Особняк 4 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
€ 197
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/5
€ 50,824
Квартира 3 спальни в Ицакар, Армения
Квартира 3 спальни
Ицакар, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 3/5
€ 31,311
Квартира 3 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 3 спальни
Иджеван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3/3
€ 72,606
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/4
€ 23,143
Особняк 6 спален в Дилижан, Армения
Особняк 6 спален
Дилижан, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
€ 133,414
Особняк 3 спальни в Агарцин, Армения
Особняк 3 спальни
Агарцин, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
€ 86,220
Квартира 1 комната в Дилижан, Армения
Квартира 1 комната
Дилижан, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
€ 17,244
Особняк 1 комната в Дилижан, Армения
Особняк 1 комната
Дилижан, Армения
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Этаж 1/1
€ 272,273
Квартира 1 комната в Дилижан, Армения
Квартира 1 комната
Дилижан, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
€ 39,026
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
€ 28,135
Квартира 3 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 9/9
€ 72,606
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6/9
€ 26,320
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/4
€ 90,758
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 3/9
€ 29,042
Особняк 5 спален в Дилижан, Армения
Особняк 5 спален
Дилижан, Армения
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€ 140,674
Квартира 3 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 9/9
€ 19,967
Квартира 3 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/3
€ 24,505
Квартира 3 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 3 спальни
Иджеван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
€ 40,841
Квартира 1 спальня в Ицакар, Армения
Квартира 1 спальня
Ицакар, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/5
€ 23,597
Квартира 1 спальня в Иджеван, Армения
Квартира 1 спальня
Иджеван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
€ 33,580
Квартира 2 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 2 спальни
Иджеван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
€ 36,303
Квартира 2 спальни в Агарцин, Армения
Квартира 2 спальни
Агарцин, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 2/3
€ 72,606
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/5
€ 38,118
Особняк 6 спален в Иджеван, Армения
Особняк 6 спален
Иджеван, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
€ 77,144

Параметры недвижимости в Тавушская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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