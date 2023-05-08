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Особняки в Таширский район, Армения

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1 объект найдено
Особняк 2 спальни в Ташир, Армения
Особняк 2 спальни
Ташир, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
€ 27,227

Параметры недвижимости в Таширский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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