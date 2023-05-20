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Квартиры в Таширский район, Армения

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Ташир, Армения
Квартира 1 комната
Ташир, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€ 15,252
Продается 1-комнатная квартира в городе Ташир Лорийской области, 50 кв.м., высота потолков 2…

Параметры недвижимости в Таширский район, Армения

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