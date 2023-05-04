Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Арагацотнская область
  4. Талинский район

Жильё в Талинский район, Армения

Талин
4
5 объектов найдено
Особняк 2 спальни в Мастара, Армения
Особняк 2 спальни
Мастара, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м² Количество этажей 1
€ 22,705
Квартира 2 спальни в Талин, Армения
Квартира 2 спальни
Талин, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 2/4 Этаж
€ 31,787
Особняк 4 спальни в Талин, Армения
Особняк 4 спальни
Талин, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м² 1/1 Этаж
€ 29,970
Квартира 2 спальни в Талин, Армения
Квартира 2 спальни
Талин, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/4 Этаж
€ 15,893
Особняк 4 спальни в Талин, Армения
Особняк 4 спальни
Талин, Армения
7 Количество комнат 2 ванных комнат 340 м² 2/2 Этаж
€ 77,196

Параметры недвижимости в Талинский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти