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Особняки в Сюникская область, Армения

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7 объектов найдено
Особняк 3 спальни в Сисиан, Армения
Особняк 3 спальни
Сисиан, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 35
Особняк 2 спальни в Тандзавер, Армения
Особняк 2 спальни
Тандзавер, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 24,521
Особняк 3 спальни в Сисиан, Армения
Особняк 3 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 1/1 Этаж
€ 32
Особняк 3 спальни в Горис, Армения
Особняк 3 спальни
Горис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 250 м² 2/2 Этаж
€ 43,593
Особняк 4 спальни в Аржис, Армения
Особняк 4 спальни
Аржис, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м² 1/2 Этаж
€ 35
Особняк 2 спальни в Капан, Армения
Особняк 2 спальни
Капан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 1/1 Этаж
€ 13,623
Особняк 1 спальня в Горис, Армения
Особняк 1 спальня
Горис, Армения
2 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 2/2 Этаж
€ 18,164

Параметры недвижимости в Сюникская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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