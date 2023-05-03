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Жильё в Сюникская область, Армения

Сисиан
12
Капан
11
Горис
8
34 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Сисиан, Армения
Квартира 2 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 4/4 Этаж
€ 31,787
Квартира 2 спальни в Сисиан, Армения
Квартира 2 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 26,247
Особняк 3 спальни в Сисиан, Армения
Особняк 3 спальни
Сисиан, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 35
Квартира 2 спальни в Капан, Армения
Квартира 2 спальни
Капан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 9/9 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 спальня в Капан, Армения
Квартира 1 спальня
Капан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 3/5 Этаж
€ 68,114
Квартира 2 спальни в Сисиан, Армения
Квартира 2 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/5 Этаж
€ 27,246
Квартира 2 спальни в Капан, Армения
Квартира 2 спальни
Капан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 8/9 Этаж
€ 30,879
Квартира 1 спальня в Сисиан, Армения
Квартира 1 спальня
Сисиан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 4/5 Этаж
€ 29,062
Квартира 1 комната в Горис, Армения
Квартира 1 комната
Горис, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 3/3 Этаж
€ 21,797
Квартира 1 спальня в Горис, Армения
Квартира 1 спальня
Горис, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 1 комната в Сисиан, Армения
Квартира 1 комната
Сисиан, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 1/3 Этаж
€ 7,266
Квартира 1 комната в Сисиан, Армения
Квартира 1 комната
Сисиан, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/3 Этаж
€ 11,352
Квартира 3 спальни в Горис, Армения
Квартира 3 спальни
Горис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 5/5 Этаж
€ 24,521
Квартира 2 спальни в Сисиан, Армения
Квартира 2 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 2/3 Этаж
€ 22,705
Квартира 2 спальни в Капан, Армения
Квартира 2 спальни
Капан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/9 Этаж
€ 13,623
Квартира 3 спальни в Андокаван, Армения
Квартира 3 спальни
Андокаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 9/9 Этаж
€ 27,246
Квартира 1 спальня в Горис, Армения
Квартира 1 спальня
Горис, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 2/5 Этаж
€ 20,888
Квартира 3 спальни в Горис, Армения
Квартира 3 спальни
Горис, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 4/4 Этаж
€ 59,032
Квартира 2 спальни в Сисиан, Армения
Квартира 2 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 3/3 Этаж
€ 15,439
Квартира 2 спальни в Капан, Армения
Квартира 2 спальни
Капан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 7/9 Этаж
€ 27,246
Квартира 2 спальни в Горис, Армения
Квартира 2 спальни
Горис, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 38,144
Квартира 1 спальня в Капан, Армения
Квартира 1 спальня
Капан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 8/9 Этаж
€ 27,246
Квартира 1 спальня в Капан, Армения
Квартира 1 спальня
Капан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 2/5 Этаж
€ 9,082
Особняк 2 спальни в Тандзавер, Армения
Особняк 2 спальни
Тандзавер, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 24,521
Особняк 3 спальни в Сисиан, Армения
Особняк 3 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 1/1 Этаж
€ 32
Особняк 3 спальни в Горис, Армения
Особняк 3 спальни
Горис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 250 м² 2/2 Этаж
€ 43,593
Особняк 4 спальни в Аржис, Армения
Особняк 4 спальни
Аржис, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м² 1/2 Этаж
€ 35
Квартира 1 спальня в Капан, Армения
Квартира 1 спальня
Капан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/9 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни в Капан, Армения
Квартира 2 спальни
Капан, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 3/9 Этаж
€ 22,705
Квартира 2 спальни в Сисиан, Армения
Квартира 2 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3/5 Этаж
€ 20,888

Параметры недвижимости в Сюникская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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