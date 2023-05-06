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Особняки в Степанаван, Армения

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3 объекта найдено
Особняк 3 спальни в Степанаван, Армения
Особняк 3 спальни
Степанаван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
€ 40
Особняк 4 спальни в Степанаван, Армения
Особняк 4 спальни
Степанаван, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
€ 124,881
Особняк 2 спальни в Степанаван, Армения
Особняк 2 спальни
Степанаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 1/2
€ 33,896
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