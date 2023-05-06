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Realting.com
Армения
Лорийская область
Степанаванский район
Степанаван
Квартиры
Квартиры в Степанаван, Армения
Квартира
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9 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
3
1
80 м²
1/5
€ 17,840
Квартира 1 спальня
Степанаван, Армения
2
1
60 м²
1/3
€ 22,300
Квартира 3 спальни
Степанаван, Армения
4
1
100 м²
4/4
€ 24,084
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
3
1
85 м²
3/4
€ 46,385
Квартира 3 спальни
Степанаван, Армения
4
2
3 м²
4/4
€ 24,084
Квартира 1 спальня
Степанаван, Армения
2
1
79 м²
2/4
€ 35,680
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
3
1
98 м²
5/5
€ 16,056
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
3
1
86 м²
1/4
€ 42,816
Квартира 3 спальни
Степанаван, Армения
4
1
68 м²
3/5
€ 17,840
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