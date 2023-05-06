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Квартиры в Степанаван, Армения

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9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
€ 17,840
Квартира 1 спальня в Степанаван, Армения
Квартира 1 спальня
Степанаван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
€ 22,300
Квартира 3 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 3 спальни
Степанаван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
€ 24,084
Квартира 2 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/4
€ 46,385
Квартира 3 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 3 спальни
Степанаван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 м²
Этаж 4/4
€ 24,084
Квартира 1 спальня в Степанаван, Армения
Квартира 1 спальня
Степанаван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 2/4
€ 35,680
Квартира 2 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 5/5
€ 16,056
Квартира 2 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/4
€ 42,816
Квартира 3 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 3 спальни
Степанаван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
€ 17,840
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