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Армения
Лорийская область
Степанаванский район
Особняки
Особняки в Степанаванский район, Армения
Степанаван
3
Особняк
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6 объектов найдено
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Особняк 5 спален
Пушкино, Армения
6 Количество комнат
1 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 3
€ 72,655
Особняк 3 спальни
Степанаван, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 1
€ 41
Особняк 4 спальни
Степанаван, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
212 м²
Количество этажей 2
€ 127,147
Продается собственный двухэтажный дом (212 кв.м.) в г. Степанаване, Лорийский регион РА. Мон…
Особняк 3 спальни
Пушкино, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1 400 м²
Количество этажей 1
€ 40,869
Особняк 2 спальни
Гюлагарак, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
200 м²
2/2 Этаж
€ 19,980
Особняк 2 спальни
Степанаван, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
230 м²
1/2 Этаж
€ 34,511
Параметры недвижимости в Степанаванский район, Армения
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