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Квартиры в Степанаванский район, Армения

Степанаван
10
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/5 Этаж
€ 18,164
Квартира 1 спальня в Степанаван, Армения
Квартира 1 спальня
Степанаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/3 Этаж
€ 22,705
Квартира 3 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 3 спальни
Степанаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 4/4 Этаж
€ 24,521
Квартира 2 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/4 Этаж
€ 47,226
Квартира 3 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 3 спальни
Степанаван, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3 м² 4/4 Этаж
€ 24,521
Квартира 1 спальня в Степанаван, Армения
Квартира 1 спальня
Степанаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 2/4 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 5/5 Этаж
€ 16,347
Квартира 1 спальня в Степанаван, Армения
Квартира 1 спальня
Степанаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/4 Этаж
€ 20,888
Квартира 2 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/4 Этаж
€ 43,593
Квартира 3 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 3 спальни
Степанаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/5 Этаж
€ 18,164

Параметры недвижимости в Степанаванский район, Армения

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