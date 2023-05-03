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Жильё в Степанаванский район, Армения

Степанаван
13
16 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/5 Этаж
€ 18,164
Особняк 5 спален в Пушкино, Армения
Особняк 5 спален
Пушкино, Армения
6 Количество комнат 1 ванных комнат 260 м² Количество этажей 3
€ 72,655
Особняк 3 спальни в Степанаван, Армения
Особняк 3 спальни
Степанаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 41
Особняк 4 спальни в Степанаван, Армения
Особняк 4 спальни
Степанаван, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 212 м² Количество этажей 2
€ 127,147
Продается собственный двухэтажный дом (212 кв.м.) в г. Степанаване, Лорийский регион РА. Мон…
Квартира 1 спальня в Степанаван, Армения
Квартира 1 спальня
Степанаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/3 Этаж
€ 22,705
Квартира 3 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 3 спальни
Степанаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 4/4 Этаж
€ 24,521
Квартира 2 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/4 Этаж
€ 47,226
Квартира 3 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 3 спальни
Степанаван, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3 м² 4/4 Этаж
€ 24,521
Квартира 1 спальня в Степанаван, Армения
Квартира 1 спальня
Степанаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 2/4 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 5/5 Этаж
€ 16,347
Квартира 1 спальня в Степанаван, Армения
Квартира 1 спальня
Степанаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/4 Этаж
€ 20,888
Особняк 3 спальни в Пушкино, Армения
Особняк 3 спальни
Пушкино, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 400 м² Количество этажей 1
€ 40,869
Особняк 2 спальни в Гюлагарак, Армения
Особняк 2 спальни
Гюлагарак, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 19,980
Особняк 2 спальни в Степанаван, Армения
Особняк 2 спальни
Степанаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 230 м² 1/2 Этаж
€ 34,511
Квартира 2 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/4 Этаж
€ 43,593
Квартира 3 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 3 спальни
Степанаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/5 Этаж
€ 18,164

Параметры недвижимости в Степанаванский район, Армения

с видом на горы
недорогая
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