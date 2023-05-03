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Жильё в Спитак, Армения

6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Спитак, Армения
Квартира 2 спальни
Спитак, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 1/5 Этаж
€ 34,511
Квартира 2 спальни в Спитак, Армения
Квартира 2 спальни
Спитак, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 1/4 Этаж
€ 32,695
Квартира 2 спальни в Спитак, Армения
Квартира 2 спальни
Спитак, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/3 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни в Спитак, Армения
Квартира 2 спальни
Спитак, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 3/3 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни в Спитак, Армения
Квартира 2 спальни
Спитак, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 4/4 Этаж
€ 20,434
Особняк 4 спальни в Спитак, Армения
Особняк 4 спальни
Спитак, Армения
6 Количество комнат 1 ванных комнат 300 м² 1/2 Этаж
€ 24,521
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