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Жильё в Sisian Community, Армения

Сисиан
12
12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Сисиан, Армения
Квартира 2 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 4/4 Этаж
€ 31,787
Квартира 2 спальни в Сисиан, Армения
Квартира 2 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 26,247
Особняк 3 спальни в Сисиан, Армения
Особняк 3 спальни
Сисиан, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 35
Квартира 2 спальни в Сисиан, Армения
Квартира 2 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/5 Этаж
€ 27,246
Квартира 1 спальня в Сисиан, Армения
Квартира 1 спальня
Сисиан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 4/5 Этаж
€ 29,062
Квартира 1 комната в Сисиан, Армения
Квартира 1 комната
Сисиан, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 1/3 Этаж
€ 7,266
Квартира 1 комната в Сисиан, Армения
Квартира 1 комната
Сисиан, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/3 Этаж
€ 11,352
Квартира 2 спальни в Сисиан, Армения
Квартира 2 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 2/3 Этаж
€ 22,705
Квартира 2 спальни в Сисиан, Армения
Квартира 2 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 3/3 Этаж
€ 15,439
Особняк 3 спальни в Сисиан, Армения
Особняк 3 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 1/1 Этаж
€ 32
Квартира 2 спальни в Сисиан, Армения
Квартира 2 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3/5 Этаж
€ 20,888
Квартира 2 спальни в Сисиан, Армения
Квартира 2 спальни
Сисиан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/5 Этаж
€ 31,787

Параметры недвижимости в Sisian Community, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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