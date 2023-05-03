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Квартиры в Ширакская область, Армения

Гюмри
100
Артик
10
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133 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 4/5 Этаж
€ 9,082
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 3/4 Этаж
€ 48,134
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/3 Этаж
€ 30,879
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 1/5 Этаж
€ 31,333
Квартира 4 спальни в Маисян, Армения
Квартира 4 спальни
Маисян, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 54,492
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 4/4 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 4/4 Этаж
€ 136,229
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 3/4 Этаж
€ 27,246
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2/4 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 2/4 Этаж
€ 58,124
Квартира 1 комната в Маисян, Армения
Квартира 1 комната
Маисян, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 27,246
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 35,419
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 025 м² 4/4 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 1/4 Этаж
€ 78,105
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 45,410
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 4/5 Этаж
€ 36,328
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2/4 Этаж
€ 45,410
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 4/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат 97 м² 1/5 Этаж
€ 25,429,376
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 1/3 Этаж
€ 16,802
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 2/5 Этаж
€ 24,975
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 30,879
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 2/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 комната в Маисян, Армения
Квартира 1 комната
Маисян, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 4/4 Этаж
€ 18,164
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 30,879
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 3/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/4 Этаж
€ 25,429
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 4/4 Этаж
€ 48,134
Квартира 4 спальни в Маисян, Армения
Квартира 4 спальни
Маисян, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2/4 Этаж
€ 47,226
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/3 Этаж
€ 14,985

Параметры недвижимости в Ширакская область, Армения

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