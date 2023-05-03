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155 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
4/5 Этаж
€ 9,082
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
3/4 Этаж
€ 48,134
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
1/3 Этаж
€ 30,879
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
1/5 Этаж
€ 31,333
Квартира 4 спальни
Маисян, Армения
5 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
2/3 Этаж
€ 54,492
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
4/4 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
4/4 Этаж
€ 136,229
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
3/4 Этаж
€ 27,246
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
2/4 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
2/4 Этаж
€ 58,124
Квартира 1 комната
Маисян, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 27,246
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 35,419
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1 025 м²
4/4 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
1/4 Этаж
€ 78,105
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
2/3 Этаж
€ 45,410
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
4/5 Этаж
€ 36,328
Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
Количество этажей 1
€ 58
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
2/4 Этаж
€ 45,410
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
4/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат
97 м²
1/5 Этаж
€ 25,429,376
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
Количество этажей 1
€ 32,695
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
1/3 Этаж
€ 16,802
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
2/5 Этаж
€ 24,975
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 30,879
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
2/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 комната
Маисян, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
4/4 Этаж
€ 18,164
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 30,879
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
3/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1/4 Этаж
€ 25,429
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
4/4 Этаж
€ 48,134
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Параметры недвижимости в Ширакская область, Армения
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