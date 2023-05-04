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Особняки в Нойемберянский район, Армения

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1 объект найдено
Особняк 3 спальни в Ноемберян, Армения
Особняк 3 спальни
Ноемберян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 18

Параметры недвижимости в Нойемберянский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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