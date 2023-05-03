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Жильё в Нор Ачин, Армения

10 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Нор Ачин, Армения
Квартира 1 спальня
Нор Ачин, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 5/5 Этаж
€ 40,869
Особняк 3 спальни в Нор Ачин, Армения
Особняк 3 спальни
Нор Ачин, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² Количество этажей 1
€ 52,675
Квартира 2 спальни в Нор Ачин, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Ачин, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 4/5 Этаж
€ 67,206
Квартира 1 комната в Нор Ачин, Армения
Квартира 1 комната
Нор Ачин, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 21 м² 1/5 Этаж
€ 13,623
Квартира 2 спальни в Нор Ачин, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Ачин, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 5/5 Этаж
€ 81,737
Квартира 2 спальни в Нор Ачин, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Ачин, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 3/5 Этаж
€ 20,888
Особняк 4 спальни в Нор Ачин, Армения
Особняк 4 спальни
Нор Ачин, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 310 м² 2/2 Этаж
€ 163,475
Квартира 1 спальня в Нор Ачин, Армения
Квартира 1 спальня
Нор Ачин, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 2/5 Этаж
€ 59,032
Квартира 2 спальни в Нор Ачин, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Ачин, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 3/10 Этаж
€ 61,757
Квартира 1 комната в Нор Ачин, Армения
Квартира 1 комната
Нор Ачин, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 3/3 Этаж
€ 27,246
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