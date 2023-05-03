Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Араратская область
  4. Масиский район
  5. Масис
  6. Особняки

Особняки в Масис, Армения

Особняк В архив
Очистить
2 объекта найдено
Особняк 4 спальни в Масис, Армения
Особняк 4 спальни
Масис, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1/1 Этаж
€ 61,757
Особняк 2 спальни в Масис, Армения
Особняк 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 550 м² Количество этажей 2
€ 45,410
Realting.com
Перейти