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Особняки в Масиский район, Армения

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32 объекта найдено
Особняк 3 спальни в Гукасаван, Армения
Особняк 3 спальни
Гукасаван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
€ 117,935
Особняк 3 спальни в Айнтап, Армения
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 200 м²
Этаж 2/3
€ 38,102
Особняк 3 спальни в Норабац, Армения
Особняк 3 спальни
Норабац, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
€ 57,153
Особняк 2 спальни в Айанист, Армения
Особняк 2 спальни
Айанист, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 33,566
Особняк 3 спальни в Андраникаван, Армения
Особняк 3 спальни
Андраникаван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
€ 42,638
Особняк 3 спальни в Айнтап, Армения
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 380 м²
Количество этажей 1
€ 81,647
Особняк 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/1
€ 36,288
Особняк 3 спальни в Гетапня, Армения
Особняк 3 спальни
Гетапня, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 358 м²
Этаж 2/2
€ 89,812
Особняк 3 спальни в Айнтап, Армения
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
€ 42,638
Особняк 3 спальни в Айнтап, Армения
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
€ 38,102
Особняк 2 спальни в Айнтап, Армения
Особняк 2 спальни
Айнтап, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
€ 38,102
Особняк 2 спальни в Масис, Армения
Особняк 2 спальни
Масис, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
€ 45,359
Особняк 4 спальни в Масис, Армения
Особняк 4 спальни
Масис, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
€ 61,689
Особняк 1 комната в Овташат, Армения
Особняк 1 комната
Овташат, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
€ 18,144
Особняк 1 спальня в Мармарашен, Армения
Особняк 1 спальня
Мармарашен, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 500 м²
Этаж 1/1
€ 45,359
Особняк 2 спальни в Айнтап, Армения
Особняк 2 спальни
Айнтап, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
€ 63,503
Особняк 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
€ 56,246
Особняк 4 спальни в Овташат, Армения
Особняк 4 спальни
Овташат, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
€ 38,102
Особняк 5 спален в Айнтап, Армения
Особняк 5 спален
Айнтап, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
€ 181,438
Особняк 1 спальня в Нор Харберд, Армения
Особняк 1 спальня
Нор Харберд, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
€ 36,288
Особняк 5 спален в Нор Харберд, Армения
Особняк 5 спален
Нор Харберд, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 328 м²
Количество этажей 3
€ 108,863
Особняк 3 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 3 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
€ 34,020
Особняк 3 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 3 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
€ 42,638
Особняк 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
€ 34,473
Особняк 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 2/2
€ 52,617
Особняк 3 спальни в Норабац, Армения
Особняк 3 спальни
Норабац, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
€ 68,039
Особняк 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 208 м²
Этаж 1/1
€ 47,174
Особняк 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
€ 31,752
Особняк 4 спальни в Геганист, Армения
Особняк 4 спальни
Геганист, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 1/2
€ 66,678
Особняк 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
€ 90,719

Параметры недвижимости в Масиский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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