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Особняки в Масиский район, Армения
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32 объекта найдено
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Особняк 3 спальни
Гукасаван, Армения
4
2
160 м²
1/1
€ 117,935
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
4
1
1 200 м²
2/3
€ 38,102
Особняк 3 спальни
Норабац, Армения
4
2
100 м²
2
€ 57,153
Особняк 2 спальни
Айанист, Армения
3
1
80 м²
1
€ 33,566
Особняк 3 спальни
Андраникаван, Армения
-1
2
2 000 м²
1
€ 42,638
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
4
1
1 380 м²
1
€ 81,647
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
4
1
2 000 м²
1/1
€ 36,288
Особняк 3 спальни
Гетапня, Армения
4
2
358 м²
2/2
€ 89,812
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
4
1
110 м²
1/1
€ 42,638
Особняк 3 спальни
Айнтап, Армения
4
1
83 м²
1/1
€ 38,102
Особняк 2 спальни
Айнтап, Армения
3
1
110 м²
1/1
€ 38,102
Особняк 2 спальни
Масис, Армения
3
2
550 м²
2
€ 45,359
Особняк 4 спальни
Масис, Армения
5
1
105 м²
1/1
€ 61,689
Особняк 1 комната
Овташат, Армения
1
2
59 м²
1/1
€ 18,144
Особняк 1 спальня
Мармарашен, Армения
2
1
1 500 м²
1/1
€ 45,359
Особняк 2 спальни
Айнтап, Армения
3
1
127 м²
2
€ 63,503
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3
1
65 м²
1/1
€ 56,246
Особняк 4 спальни
Овташат, Армения
6
1
150 м²
1/1
€ 38,102
Особняк 5 спален
Айнтап, Армения
7
3
300 м²
2
€ 181,438
Особняк 1 спальня
Нор Харберд, Армения
2
1
220 м²
1/1
€ 36,288
Особняк 5 спален
Нор Харберд, Армения
6
2
328 м²
3
€ 108,863
Особняк 3 спальни
Нор Харберд, Армения
3
1
55 м²
1/1
€ 34,020
Особняк 3 спальни
Нор Харберд, Армения
6
1
150 м²
1/2
€ 42,638
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3
1
140 м²
1/1
€ 34,473
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3
1
107 м²
2/2
€ 52,617
Особняк 3 спальни
Норабац, Армения
5
1
120 м²
1/1
€ 68,039
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3
1
208 м²
1/1
€ 47,174
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3
1
85 м²
2/2
€ 31,752
Особняк 4 спальни
Геганист, Армения
5
2
149 м²
1/2
€ 66,678
Особняк 2 спальни
Нор Харберд, Армения
4
1
110 м²
1/1
€ 90,719
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Параметры недвижимости в Масиский район, Армения
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