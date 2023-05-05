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Квартиры в Масиский район, Армения

Масис
22
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34 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Масис, Армения
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
€ 24,948
Квартира 3 спальни в Масис, Армения
Квартира 3 спальни
Масис, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
€ 52,617
Квартира 1 спальня в Масис, Армения
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
€ 51,710
Квартира 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/5
€ 49,895
Квартира 2 спальни в Масис, Армения
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
€ 36,288
Квартира 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
€ 51,710
Квартира 1 спальня в Масис, Армения
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 5/5
€ 43,545
Квартира 2 спальни в Масис, Армения
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/4
€ 50,803
Квартира 1 комната в Масис, Армения
Квартира 1 комната
Масис, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/5
€ 31,752
Квартира 1 спальня в Масис, Армения
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
€ 31,752
Квартира 1 спальня в Нор Харберд, Армения
Квартира 1 спальня
Нор Харберд, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
€ 47,174
Квартира 2 спальни в Масис, Армения
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
€ 45,359
Квартира 3 спальни в Нор Харберд, Армения
Квартира 3 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
€ 47,174
Квартира 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 535 м²
Этаж 1/1
€ 36,288
Квартира 2 спальни в Масис, Армения
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
€ 37,195
Квартира 3 спальни в Андраникаван, Армения
Квартира 3 спальни
Андраникаван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 9/9
€ 45,359
Квартира 2 спальни в Нор Харберд, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
€ 36,288
Квартира 1 спальня в Масис, Армения
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
€ 32,659
Квартира 2 спальни в Масис, Армения
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
€ 42,638
Квартира 2 спальни в Масис, Армения
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
€ 20,865
Квартира 2 спальни в Айнтап, Армения
Квартира 2 спальни
Айнтап, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
€ 36,288
Квартира 2 спальни в Масис, Армения
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
€ 42,638
Квартира 3 спальни в Гукасаван, Армения
Квартира 3 спальни
Гукасаван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
€ 58,060
Квартира 1 комната в Масис, Армения
Квартира 1 комната
Масис, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/4
€ 18,144
Квартира 2 спальни в Масис, Армения
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/5
€ 36,288
Квартира 2 спальни в Масис, Армения
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3/5
€ 59,874
Квартира 1 комната в Масис, Армения
Квартира 1 комната
Масис, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
€ 20,865
Квартира 3 спальни в Нор Харберд, Армения
Квартира 3 спальни
Нор Харберд, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
€ 46,267
Квартира 1 спальня в Масис, Армения
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/5
€ 25,401
Квартира 1 спальня в Масис, Армения
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 4/5
€ 46,267

Параметры недвижимости в Масиский район, Армения

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