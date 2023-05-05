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Армения
Араратская область
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Квартиры
Квартиры в Масиский район, Армения
Масис
22
Квартира
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34 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2
1
40 м²
4/4
€ 24,948
Квартира 3 спальни
Масис, Армения
4
1
85 м²
5/5
€ 52,617
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2
1
62 м²
1/5
€ 51,710
Квартира 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3
1
90 м²
4/5
€ 49,895
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3
1
57 м²
2/2
€ 36,288
Квартира 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3
1
75 м²
4/5
€ 51,710
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2
1
68 м²
5/5
€ 43,545
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3
1
73 м²
2/4
€ 50,803
Квартира 1 комната
Масис, Армения
1
1
48 м²
2/5
€ 31,752
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2
1
43 м²
1/5
€ 31,752
Квартира 1 спальня
Нор Харберд, Армения
2
1
78 м²
2/2
€ 47,174
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3
1
80 м²
4/5
€ 45,359
Квартира 3 спальни
Нор Харберд, Армения
4
1
72 м²
4/5
€ 47,174
Квартира 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3
1
535 м²
1/1
€ 36,288
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3
1
80 м²
5/5
€ 37,195
Квартира 3 спальни
Андраникаван, Армения
4
1
90 м²
9/9
€ 45,359
Квартира 2 спальни
Нор Харберд, Армения
3
1
300 м²
1/1
€ 36,288
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2
1
60 м²
5/5
€ 32,659
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3
2
63 м²
4/5
€ 42,638
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3
3
42 м²
4/4
€ 20,865
Квартира 2 спальни
Айнтап, Армения
3
1
70 м²
1/1
€ 36,288
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3
2
62 м²
1/5
€ 42,638
Квартира 3 спальни
Гукасаван, Армения
4
1
110 м²
1/1
€ 58,060
Квартира 1 комната
Масис, Армения
1
1
36 м²
3/4
€ 18,144
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3
1
74 м²
4/5
€ 36,288
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3
1
82 м²
3/5
€ 59,874
Квартира 1 комната
Масис, Армения
1
1
40 м²
1/5
€ 20,865
Квартира 3 спальни
Нор Харберд, Армения
4
1
1 000 м²
1/1
€ 46,267
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2
1
37 м²
5/5
€ 25,401
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2
2
62 м²
4/5
€ 46,267
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Параметры недвижимости в Масиский район, Армения
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