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Армения
Араратская область
Масиский район
Масис
Жильё в Масис, Армения
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26 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
4/4 Этаж
€ 24,975
Квартира 3 спальни
Масис, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
5/5 Этаж
€ 52,675
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
1/5 Этаж
€ 51,767
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
2/2 Этаж
€ 36,328
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
5/5 Этаж
€ 43,593
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
2/4 Этаж
€ 50,859
Квартира 1 комната
Масис, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
2/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
1/5 Этаж
€ 41,777
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
1/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
4/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
5/5 Этаж
€ 37,236
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
5/5 Этаж
€ 32,695
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
4/5 Этаж
€ 42,685
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
3 ванных комнат
42 м²
4/4 Этаж
€ 20,888
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
2 ванных комнат
62 м²
1/5 Этаж
€ 42,685
Квартира 1 комната
Масис, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
3/4 Этаж
€ 18,164
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
4/5 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
3/5 Этаж
€ 59,941
Особняк 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
2 ванных комнат
550 м²
Количество этажей 2
€ 45,410
Особняк 4 спальни
Масис, Армения
5 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
1/1 Этаж
€ 61,757
Квартира 1 комната
Масис, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
1/5 Этаж
€ 20,888
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
5/5 Этаж
€ 25,429
Квартира 1 спальня
Масис, Армения
2 Количество комнат
2 ванных комнат
62 м²
4/5 Этаж
€ 46,318
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
3/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
5/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 2 спальни
Масис, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
3/5 Этаж
€ 29,970
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