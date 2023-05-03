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Особняки в Мартуни, Армения

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2 объекта найдено
Особняк 2 спальни в Мартуни, Армения
Особняк 2 спальни
Мартуни, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1 200 м² Количество этажей 1
€ 22,705
Особняк 3 спальни в Мартуни, Армения
Особняк 3 спальни
Мартуни, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 177 м² 1/1 Этаж
€ 35,419
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