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Особняки в Мартунийский район, Армения

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2 объекта найдено
Особняк 2 спальни в Мартуни, Армения
Особняк 2 спальни
Мартуни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
€ 22,300
Особняк 3 спальни в Мартуни, Армения
Особняк 3 спальни
Мартуни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
Этаж 1/1
€ 34,788

Параметры недвижимости в Мартунийский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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