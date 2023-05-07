Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Гехаркуникская область
  4. Мартунийский район
  5. Квартиры

Квартиры в Мартунийский район, Армения

Мартуни
6
Квартира В архив
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Мартуни, Армения
Квартира 1 комната
Мартуни, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
€ 17,840
Квартира 2 спальни в Мартуни, Армения
Квартира 2 спальни
Мартуни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
€ 34,788
Квартира 3 спальни в Мартуни, Армения
Квартира 3 спальни
Мартуни, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 5/5
€ 47,277
Квартира 1 спальня в Мартуни, Армения
Квартира 1 спальня
Мартуни, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/3
€ 22,300
Квартира 3 спальни в Мартуни, Армения
Квартира 3 спальни
Мартуни, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
€ 23,192
Квартира 3 спальни в Мартуни, Армения
Квартира 3 спальни
Мартуни, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3/4
€ 49,061

Параметры недвижимости в Мартунийский район, Армения

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти