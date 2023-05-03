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Жильё в Мартуни, Армения

9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Мартуни, Армения
Квартира 1 комната
Мартуни, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/5 Этаж
€ 18,164
Квартира 2 спальни в Мартуни, Армения
Квартира 2 спальни
Мартуни, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3/4 Этаж
€ 35,419
Квартира 3 спальни в Мартуни, Армения
Квартира 3 спальни
Мартуни, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 5/5 Этаж
€ 48,134
Квартира 1 спальня в Мартуни, Армения
Квартира 1 спальня
Мартуни, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 1/3 Этаж
€ 22,705
Особняк 2 спальни в Мартуни, Армения
Особняк 2 спальни
Мартуни, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1 200 м² Количество этажей 1
€ 22,705
Квартира 2 спальни в Мартуни, Армения
Квартира 2 спальни
Мартуни, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 5/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 3 спальни в Мартуни, Армения
Квартира 3 спальни
Мартуни, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 23,613
Особняк 3 спальни в Мартуни, Армения
Особняк 3 спальни
Мартуни, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 177 м² 1/1 Этаж
€ 35,419
Квартира 3 спальни в Мартуни, Армения
Квартира 3 спальни
Мартуни, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 3/4 Этаж
€ 49,951
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