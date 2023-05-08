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Квартиры в Мараликский район, Армения

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Маралик, Армения
Квартира 2 спальни
Маралик, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
€ 18,152

Параметры недвижимости в Мараликский район, Армения

недорогая
элитная
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