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Особняки с видом на горы в Армении

Ереван
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1 объект найдено
Особняк 4 спальни в Ереван, Армения
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 3
€ 462,310
Продается трехэтажный частный дом, в городе Ереван, на 1-й улице административного района Да…

Параметры недвижимости в Армении

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