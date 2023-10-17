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Особняки в Армении

Ереван
52
Котайкская область
10
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64 объекта найдено
Особняк 4 спальни в Ереван, Армения
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Особняк расположен в центральной части Давташенского района. Площадь земельного участка 480м…
€589,217
Особняк 6 спален в Ереван, Армения
Особняк 6 спален
Ереван, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 505 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом, в городе Ереване, на улице Давит-Бека, администр…
€570,210
Особняк 3 спальни в Ереван, Армения
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк в городе Ереван, административный район Норк-Мараш, площадью 2…
€427,658
Особняк 5 спален в Ариндж, Армения
Особняк 5 спален
Ариндж, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом, на 3-й улице Хачатура Абовяна, община Ариндж, Котайкский …
€394,395
Особняк 5 спален в Ереван, Армения
Особняк 5 спален
Ереван, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажный частный дом, город Ереван, административный район Канакер-Зейтун. Особ…
€237,588
Особняк в Артаваз, Армения
Особняк
Артаваз, Армения
Комнаты -1
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 1
Площадь земельного участка составляет 3600 квадратных метров, он расположен в общине Цахкадз…
€342,126
Особняк 3 спальни в Ереван, Армения
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, в городе Ереван, административный район Арабкир, улица Керу, …
€446,665
Особняк 4 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 4 спальни
Зовуни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом в поселке Зовун Котайкского марза. Особняк состоит из 5 ко…
€156,808
Особняк 3 спальни в Ереван, Армения
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Продается двухэтажный частный дом, в городе Ереване, на улице Багреванди, административный р…
€231,556
Особняк 4 спальни в Ереван, Армения
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/2
Продается двухэтажный частный дом, в городе Ереване, на улице Багреванди, административный р…
€231,556
Особняк 5 спален в Ереван, Армения
Особняк 5 спален
Ереван, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 409 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, город Ереван, административный район Ачапняк, дорога Аштарак,…
€160,609
Особняк 3 спальни в Ереван, Армения
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк, на улице Масиси, муниципалитет Мердзаван, Армавирский марз, п…
€256,595
Особняк 4 спальни в Ереван, Армения
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный особняк, г. Ереван, район Агтанак административной области Малатия-Себ…
€332,623
Особняк 3 спальни в Ереван, Армения
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, в городе Ереван, в административном районе Нор Норк, на улице…
€332,623
Особняк 4 спальни в Ереван, Армения
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом, г. Ереван, район Агтанак, административный район Малатия-…
€156,808
Особняк 5 спален в Ереван, Армения
Особняк 5 спален
Ереван, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк, город Ереван, административный район Канакер-Зейтун, на улице…
€285,105
Особняк 3 спальни в Ереван, Армения
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом, г. Ереван, административный район Кентрон, на улице Адана…
€152,056
Особняк 4 спальни в Ереван, Армения
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом, в городе Ереван, в административном районе Эребуни, на 7-…
€190,070
Особняк 6 спален в Ереван, Армения
Особняк 6 спален
Ереван, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 366 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом, г. Ереван, район Норк-Марашварчака, на улице Арпеник Налб…
€256,595
Особняк 4 спальни в Айнтап, Армения
Особняк 4 спальни
Айнтап, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом, Араратская область, село Айнтап, улица 4, общей площадью 800 квадратн…
€161,560
Особняк 5 спален в Ереван, Армения
Особняк 5 спален
Ереван, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк, в городе Ереван, в районе Муш административного района Малати…
€351,630
Особняк 2 спальни в Ереван, Армения
Особняк 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный особняк, г. Ереван, административный район Кентрон, ул. Мовсеса Хорена…
€194,822
Особняк 6 спален в Ереван, Армения
Особняк 6 спален
Ереван, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 36
€950,350
Особняк 3 спальни в Ереван, Армения
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом, в городе Ереван, на улице Царав Ахпюр, административный р…
€151,106
Особняк 3 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 3 спальни
Зовуни, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный особняк, в общине Зовун Котайкской области, на улице 16, 17/1, 1-й пер…
€192,921
Особняк 7 спален в Ереван, Армения
Особняк 7 спален
Ереван, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 374 м²
Этаж 3/3
Продается трехэтажный частный дом, г. Ереван, административный район Нор-Норк, на улице Аксе…
€380,140
Особняк 4 спальни в Ереван, Армения
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк, в городе Ереван, район Арцах, административный район Эребуни.…
€475,175
Особняк 4 спальни в Ереван, Армения
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный дом, г. Ереван, административный район Эребуни, на улице Мурацани. Осо…
€159,659
Особняк 3 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 3 комнаты
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк, г. Ереван, административный район Арабкир, адрес Маршала Багр…
€519,820
Особняк 4 спальни в Ереван, Армения
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом, в городе Ереване, в административном районе Эребуни, на у…
€185,318

Параметры недвижимости в Армении

с видом на горы
недорогая
элитная
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