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64 объекта найдено
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Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
5
4
480 м²
3
Особняк расположен в центральной части Давташенского района. Площадь земельного участка 480м…
€589,217
Рекомендовать
Особняк 6 спален
Ереван, Армения
7
2
505 м²
3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом, в городе Ереване, на улице Давит-Бека, администр…
€570,210
Рекомендовать
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
4
2
200 м²
2
Продается двухэтажный особняк в городе Ереван, административный район Норк-Мараш, площадью 2…
€427,658
Рекомендовать
Особняк 5 спален
Ариндж, Армения
6
3
490 м²
2
Продается двухэтажный частный дом, на 3-й улице Хачатура Абовяна, община Ариндж, Котайкский …
€394,395
Рекомендовать
Особняк 5 спален
Ереван, Армения
6
2
213 м²
1/1
Продается одноэтажный частный дом, город Ереван, административный район Канакер-Зейтун. Особ…
€237,588
Рекомендовать
Особняк
Артаваз, Армения
-1
3 600 м²
1
Площадь земельного участка составляет 3600 квадратных метров, он расположен в общине Цахкадз…
€342,126
Рекомендовать
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
4
2
200 м²
2
Продается двухэтажный особняк, в городе Ереван, административный район Арабкир, улица Керу, …
€446,665
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Зовуни, Армения
5
2
500 м²
2
Продается двухэтажный частный дом в поселке Зовун Котайкского марза. Особняк состоит из 5 ко…
€156,808
Рекомендовать
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
4
2
180 м²
2/2
Продается двухэтажный частный дом, в городе Ереване, на улице Багреванди, административный р…
€231,556
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
6
3
170 м²
2/2
Продается двухэтажный частный дом, в городе Ереване, на улице Багреванди, административный р…
€231,556
Рекомендовать
Особняк 5 спален
Ереван, Армения
7
2
409 м²
2
Продается двухэтажный особняк, город Ереван, административный район Ачапняк, дорога Аштарак,…
€160,609
Рекомендовать
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
4
3
238 м²
3
Продается трехэтажный особняк, на улице Масиси, муниципалитет Мердзаван, Армавирский марз, п…
€256,595
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
5
3
150 м²
1
Продается одноэтажный особняк, г. Ереван, район Агтанак административной области Малатия-Себ…
€332,623
Рекомендовать
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
4
1
300 м²
2
Продается двухэтажный особняк, в городе Ереван, в административном районе Нор Норк, на улице…
€332,623
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
5
2
120 м²
2
Продается двухэтажный частный дом, г. Ереван, район Агтанак, административный район Малатия-…
€156,808
Рекомендовать
Особняк 5 спален
Ереван, Армения
6
2
280 м²
3
Продается трехэтажный особняк, город Ереван, административный район Канакер-Зейтун, на улице…
€285,105
Рекомендовать
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
4
1
162 м²
2
Продается двухэтажный частный дом, г. Ереван, административный район Кентрон, на улице Адана…
€152,056
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
5
1
215 м²
2
Продается двухэтажный частный дом, в городе Ереван, в административном районе Эребуни, на 7-…
€190,070
Рекомендовать
Особняк 6 спален
Ереван, Армения
7
2
366 м²
2
Продается двухэтажный частный дом, г. Ереван, район Норк-Марашварчака, на улице Арпеник Налб…
€256,595
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Айнтап, Армения
5
2
800 м²
1
Продается частный дом, Араратская область, село Айнтап, улица 4, общей площадью 800 квадратн…
€161,560
Рекомендовать
Особняк 5 спален
Ереван, Армения
7
3
390 м²
3
Продается трехэтажный особняк, в городе Ереван, в районе Муш административного района Малати…
€351,630
Рекомендовать
Особняк 2 спальни
Ереван, Армения
3
2
90 м²
1
Продается одноэтажный особняк, г. Ереван, административный район Кентрон, ул. Мовсеса Хорена…
€194,822
Рекомендовать
Особняк 6 спален
Ереван, Армения
8
2
1 000 м²
36
€950,350
Рекомендовать
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
4
2
120 м²
2
Продается двухэтажный частный дом, в городе Ереван, на улице Царав Ахпюр, административный р…
€151,106
Рекомендовать
Особняк 3 спальни
Зовуни, Армения
4
2
135 м²
1
Продается одноэтажный особняк, в общине Зовун Котайкской области, на улице 16, 17/1, 1-й пер…
€192,921
Рекомендовать
Особняк 7 спален
Ереван, Армения
8
3
374 м²
3/3
Продается трехэтажный частный дом, г. Ереван, административный район Нор-Норк, на улице Аксе…
€380,140
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
5
4
402 м²
3
Продается трехэтажный особняк, в городе Ереван, район Арцах, административный район Эребуни.…
€475,175
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
5
2
180 м²
1
Продается одноэтажный дом, г. Ереван, административный район Эребуни, на улице Мурацани. Осо…
€159,659
Рекомендовать
Особняк 3 комнаты
Ереван, Армения
3
2
200 м²
3
Продается трехэтажный особняк, г. Ереван, административный район Арабкир, адрес Маршала Багр…
€519,820
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
5
2
145 м²
2
Продается двухэтажный частный дом, в городе Ереване, в административном районе Эребуни, на у…
€185,318
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