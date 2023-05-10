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Realting.com
Армения
Лорийская область
Особняки
Особняки в Лорийская область, Армения
Ширакская область
21
Ванадзор
12
Гюмри
11
Особняк
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43 объекта найдено
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Особняк 5 спален
Пушкино, Армения
6
1
260 м²
3
€ 72,962
Особняк 5 спален
Ванадзор, Армения
6
1
300 м²
2
€ 136,803
Особняк 3 спальни
Степанаван, Армения
4
1
108 м²
1
€ 41
Особняк 2 спальни
Ванадзор, Армения
3
2
140 м²
2
€ 113
Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
124 м²
1
€ 58
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
50 м²
1
€ 32,833
Особняк 6 спален
Ширак, Армения
8
1
12 265 м²
2/2
€ 20,064
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
119 м²
1
€ 58
Особняк 1 спальня
Карнут, Армения
3
1
120 м²
2
€ 63,841
Особняк 5 спален
Карнут, Армения
6
2
454 м²
2
€ 53,809
Особняк 2 спальни
Ванадзор, Армения
3
1
70 м²
1/1
€ 23
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
80 м²
1
€ 14,592
Особняк
Маисян, Армения
-1
2
460 м²
1
€ 6
Особняк 3 спальни
Памбак, Армения
4
1
110 м²
1
€ 13,680
Особняк 1 спальня
Дарпас, Армения
2
1
100 м²
1/1
€ 14,136
Особняк 3 спальни
Базум, Армения
3
1
100 м²
2/2
€ 22,801
Особняк 3 спальни
Пушкино, Армения
4
1
1 400 м²
1
€ 41,041
Особняк 8 спален
Ванадзор, Армения
10
4
633 м²
3/3
€ 136,803
Особняк 2 спальни
Гюлагарак, Армения
4
1
200 м²
2/2
€ 20,064
Особняк 2 спальни
Сарнахпюр, Армения
3
1
133 м²
1/2
€ 10,032
Особняк 3 спальни
Ванадзор, Армения
4
1
450 м²
1
€ 7,752
Особняк 3 спальни
Ванадзор, Армения
4
1
95 м²
1/1
€ 23,713
Особняк 3 спальни
Гарибджанян, Армения
4
1
706 м²
1/1
€ 27,361
Особняк 4 спальни
Ванадзор, Армения
5
2
126 м²
3/3
€ 53,809
Особняк 2 спальни
Степанаван, Армения
3
1
230 м²
1/2
€ 34,657
Особняк 3 спальни
Ванадзор, Армения
4
1
50 м²
2/2
€ 25,537
Особняк 2 спальни
Ваагни, Армения
2
1
120 м²
1/2
€ 31,921
Особняк 5 спален
Маисян, Армения
6
2
220 м²
1/2
€ 41,041
Особняк 3 спальни
Камо, Армения
4
1
150 м²
1/1
€ 12,768
Особняк 2 спальни
Ташир, Армения
3
1
90 м²
2/2
€ 27,361
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Параметры недвижимости в Лорийская область, Армения
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