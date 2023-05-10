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Особняки в Лорийская область, Армения

Ширакская область
21
Ванадзор
12
Гюмри
11
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43 объекта найдено
Особняк 5 спален в Пушкино, Армения
Особняк 5 спален
Пушкино, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
€ 72,962
Особняк 5 спален в Ванадзор, Армения
Особняк 5 спален
Ванадзор, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
€ 136,803
Особняк 3 спальни в Степанаван, Армения
Особняк 3 спальни
Степанаван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
€ 41
Особняк 2 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 2 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
€ 113
Особняк 2 спальни в Маисян, Армения
Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
€ 58
Особняк 1 спальня в Маисян, Армения
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
€ 32,833
Особняк 6 спален в Ширак, Армения
Особняк 6 спален
Ширак, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 12 265 м²
Этаж 2/2
€ 20,064
Особняк 1 спальня в Маисян, Армения
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
€ 58
Особняк 1 спальня в Карнут, Армения
Особняк 1 спальня
Карнут, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
€ 63,841
Особняк 5 спален в Карнут, Армения
Особняк 5 спален
Карнут, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 454 м²
Количество этажей 2
€ 53,809
Особняк 2 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 2 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
€ 23
Особняк 1 спальня в Маисян, Армения
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 14,592
Особняк в Маисян, Армения
Особняк
Маисян, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
€ 6
Особняк 3 спальни в Памбак, Армения
Особняк 3 спальни
Памбак, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
€ 13,680
Особняк 1 спальня в Дарпас, Армения
Особняк 1 спальня
Дарпас, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
€ 14,136
Особняк 3 спальни в Базум, Армения
Особняк 3 спальни
Базум, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
€ 22,801
Особняк 3 спальни в Пушкино, Армения
Особняк 3 спальни
Пушкино, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
€ 41,041
Особняк 8 спален в Ванадзор, Армения
Особняк 8 спален
Ванадзор, Армения
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 633 м²
Этаж 3/3
€ 136,803
Особняк 2 спальни в Гюлагарак, Армения
Особняк 2 спальни
Гюлагарак, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
€ 20,064
Особняк 2 спальни в Сарнахпюр, Армения
Особняк 2 спальни
Сарнахпюр, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 1/2
€ 10,032
Особняк 3 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 3 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
€ 7,752
Особняк 3 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 3 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
€ 23,713
Особняк 3 спальни в Гарибджанян, Армения
Особняк 3 спальни
Гарибджанян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 706 м²
Этаж 1/1
€ 27,361
Особняк 4 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 4 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 3/3
€ 53,809
Особняк 2 спальни в Степанаван, Армения
Особняк 2 спальни
Степанаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 1/2
€ 34,657
Особняк 3 спальни в Ванадзор, Армения
Особняк 3 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
€ 25,537
Особняк 2 спальни в Ваагни, Армения
Особняк 2 спальни
Ваагни, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
€ 31,921
Особняк 5 спален в Маисян, Армения
Особняк 5 спален
Маисян, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
€ 41,041
Особняк 3 спальни в Камо, Армения
Особняк 3 спальни
Камо, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
€ 12,768
Особняк 2 спальни в Ташир, Армения
Особняк 2 спальни
Ташир, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
€ 27,361

Параметры недвижимости в Лорийская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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