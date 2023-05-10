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Realting.com
Армения
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Квартиры
Квартиры в Лорийская область, Армения
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142
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116
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Степанаван
8
Спитак
5
Квартира
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276 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Ванадзор, Армения
2
1
64 м²
6/9
€ 59,281
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
86 м²
1/5
€ 36,481
Квартира 2 спальни
Ванадзор, Армения
3
1
86 м²
2/5
€ 22,801
Квартира 2 спальни
Ванадзор, Армения
3
1
80 м²
4/5
€ 50,161
Квартира 3 спальни
Ванадзор, Армения
4
1
101 м²
3/4
€ 36,481
Квартира 2 спальни
Ванадзор, Армения
3
1
70 м²
4/4
€ 26,449
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
80 м²
4/4
€ 36,481
Квартира 1 спальня
Ванадзор, Армения
2
1
57 м²
3/5
€ 29,185
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
190 м²
2/2
€ 109,442
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4
2
90 м²
3/4
€ 41,041
Квартира 1 спальня
Ванадзор, Армения
2
2
48 м²
3/5
€ 13,680
Квартира 1 спальня
Ванадзор, Армения
2
1
71 м²
1/5
€ 31,921
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
43 м²
4/5
€ 9,120
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4
1
83 м²
3/4
€ 48,337
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4
1
76 м²
1/3
€ 31,009
Квартира 2 спальни
Ванадзор, Армения
3
1
70 м²
3/5
€ 54,721
Квартира 1 спальня
Ванадзор, Армения
2
1
65 м²
5/5
€ 54,721
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
3
1
80 м²
1/5
€ 18,240
Квартира 1 спальня
Ванадзор, Армения
2
1
68 м²
1/4
€ 38,305
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
64 м²
1/5
€ 31,465
Квартира 4 спальни
Маисян, Армения
5
1
100 м²
2/3
€ 54,721
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
68 м²
4/4
€ 41,041
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
90 м²
4/4
€ 136,803
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
52 м²
3/4
€ 27,361
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4
1
100 м²
2/4
€ 36,481
Квартира 2 спальни
Ванадзор, Армения
3
1
64 м²
9/9
€ 27,361
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
86 м²
2/4
€ 58,369
Квартира 3 спальни
Ванадзор, Армения
4
1
102 м²
5/5
€ 45,601
Квартира 2 спальни
Ванадзор, Армения
3
1
71 м²
4/5
€ 34,657
Квартира 1 комната
Ванадзор, Армения
1
1
38 м²
9/9
€ 10,032
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Параметры недвижимости в Лорийская область, Армения
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