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Жильё в Лорийская область, Армения

Ванадзор
154
Ширакская область
137
Гюмри
101
Степанаван
10
Артик
8
Спитак
5
319 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Ванадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Ванадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 6/9
€ 59,281
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/5
€ 36,481
Квартира 2 спальни в Ванадзор, Армения
Квартира 2 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/5
€ 22,801
Квартира 2 спальни в Ванадзор, Армения
Квартира 2 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
€ 50,161
Квартира 3 спальни в Ванадзор, Армения
Квартира 3 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
€ 36,481
Квартира 2 спальни в Ванадзор, Армения
Квартира 2 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
€ 26,449
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
€ 36,481
Квартира 1 спальня в Ванадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Ванадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
€ 29,185
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 2/2
€ 109,442
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
€ 41,041
Квартира 1 спальня в Ванадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Ванадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
€ 13,680
Квартира 1 спальня в Ванадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Ванадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/5
€ 31,921
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/5
€ 9,120
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/4
€ 48,337
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
€ 31,009
Квартира 2 спальни в Ванадзор, Армения
Квартира 2 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
€ 54,721
Квартира 1 спальня в Ванадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Ванадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
€ 54,721
Квартира 2 спальни в Степанаван, Армения
Квартира 2 спальни
Степанаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
€ 18,240
Квартира 1 спальня в Ванадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Ванадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
€ 38,305
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
€ 31,465
Квартира 4 спальни в Маисян, Армения
Квартира 4 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
€ 54,721
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4/4
€ 41,041
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
€ 136,803
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
€ 27,361
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
€ 36,481
Квартира 2 спальни в Ванадзор, Армения
Квартира 2 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 9/9
€ 27,361
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/4
€ 58,369
Квартира 3 спальни в Ванадзор, Армения
Квартира 3 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 5/5
€ 45,601
Квартира 2 спальни в Ванадзор, Армения
Квартира 2 спальни
Ванадзор, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4/5
€ 34,657
Квартира 1 комната в Ванадзор, Армения
Квартира 1 комната
Ванадзор, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/9
€ 10,032

Параметры недвижимости в Лорийская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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