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Армения
Котайкская область
Особняки
Особняки в Котайкская область, Армения
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8
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5
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Особняк
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131 объект найдено
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Особняк 3 спальни
Балаховит, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 1
€ 317,867
Особняк 3 спальни
Касах, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 168,016
Особняк 17 спален
Балаховит, Армения
17 Количество комнат
9 ванных комнат
500 м²
Количество этажей 2
€ 363,277
Особняк 2 спальни
Маяковский, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1 350 м²
Количество этажей 2
€ 49,951
Особняк 3 спальни
Нор Гехи, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 227,048
Особняк 4 спальни
Зовуни, Армения
5 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 2
€ 135
Особняк 3 спальни
Джрвеж, Армения
-1 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 3
€ 52,675
Особняк 3 спальни
Зовуни, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
1/1 Этаж
€ 84,462
Особняк 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 1
€ 108,983
Особняк 6 спален
Гарни, Армения
8 Количество комнат
3 ванных комнат
370 м²
1/3 Этаж
€ 147,127
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
168 м²
Количество этажей 3
€ 54,492
Особняк 3 спальни
Дзорахбюр, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
470 м²
Количество этажей 3
€ 317,867
Особняк 4 спальни
Акунк, Армения
5 Количество комнат
1 ванных комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 117
Особняк 7 спален
Мргашен, Армения
10 Количество комнат
5 ванных комнат
578 м²
Количество этажей 3
€ 354,195
Особняк 2 спальни
Бжни, Армения
5 Количество комнат
1 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 3
€ 43,593
Особняк 4 спальни
Гарни, Армения
5 Количество комнат
4 ванных комнат
1 200 м²
Количество этажей 2
€ 326,949
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
2/3 Этаж
€ 52,221
Особняк 5 спален
Раздан, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 63,573
Особняк
Раздан, Армения
-1 Количество комнат
600 м²
Количество этажей 1
€ 14,531
Особняк 5 спален
Котайк, Армения
6 Количество комнат
1 ванных комнат
170 м²
Количество этажей 1
€ 77,196
Особняк 2 спальни
Егвард, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
Количество этажей 3
€ 27,246
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
246 м²
Количество этажей 3
€ 118,065
Особняк
Касах, Армения
-1 Количество комнат
1 ванных комнат
205 м²
Количество этажей 2
€ 186,179
Особняк 3 спальни
Абовян, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
Количество этажей 3
€ 113,978
Особняк
Егвард, Армения
-1 Количество комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 99,901
Особняк 2 спальни
Абовян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
194 м²
Количество этажей 1
€ 45,410
Особняк 4 спальни
Катнахпюр, Армения
7 Количество комнат
3 ванных комнат
395 м²
2/2 Этаж
€ 227,048
Особняк 3 спальни
Ариндж, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 1
€ 171,648
Особняк 2 спальни
Арзни, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 1
€ 38,144
Особняк 3 спальни
Касах, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 1
€ 131,688
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Параметры недвижимости в Котайкская область, Армения
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