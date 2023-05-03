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Особняки в Котайкская область, Армения

Абовян
8
Раздан
5
Бюрехаван
4
Цахкадзор
4
Егвард
3
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131 объект найдено
Особняк 3 спальни в Балаховит, Армения
Особняк 3 спальни
Балаховит, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 1
€ 317,867
Особняк 3 спальни в Касах, Армения
Особняк 3 спальни
Касах, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 168,016
Особняк 17 спален в Балаховит, Армения
Особняк 17 спален
Балаховит, Армения
17 Количество комнат 9 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 363,277
Особняк 2 спальни в Маяковский, Армения
Особняк 2 спальни
Маяковский, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1 350 м² Количество этажей 2
€ 49,951
Особняк 3 спальни в Нор Гехи, Армения
Особняк 3 спальни
Нор Гехи, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 227,048
Особняк 4 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 4 спальни
Зовуни, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 135
Особняк 3 спальни в Джрвеж, Армения
Особняк 3 спальни
Джрвеж, Армения
-1 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 3
€ 52,675
Особняк 3 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 3 спальни
Зовуни, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 84,462
Особняк 2 спальни в Касах, Армения
Особняк 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 108,983
Особняк 6 спален в Гарни, Армения
Особняк 6 спален
Гарни, Армения
8 Количество комнат 3 ванных комнат 370 м² 1/3 Этаж
€ 147,127
Особняк 2 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 168 м² Количество этажей 3
€ 54,492
Особняк 3 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 3 спальни
Дзорахбюр, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 470 м² Количество этажей 3
€ 317,867
Особняк 4 спальни в Акунк, Армения
Особняк 4 спальни
Акунк, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 117
Особняк 7 спален в Мргашен, Армения
Особняк 7 спален
Мргашен, Армения
10 Количество комнат 5 ванных комнат 578 м² Количество этажей 3
€ 354,195
Особняк 2 спальни в Бжни, Армения
Особняк 2 спальни
Бжни, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 43,593
Особняк 4 спальни в Гарни, Армения
Особняк 4 спальни
Гарни, Армения
5 Количество комнат 4 ванных комнат 1 200 м² Количество этажей 2
€ 326,949
Особняк 2 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/3 Этаж
€ 52,221
Особняк 5 спален в Раздан, Армения
Особняк 5 спален
Раздан, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 63,573
Особняк в Раздан, Армения
Особняк
Раздан, Армения
-1 Количество комнат 600 м² Количество этажей 1
€ 14,531
Особняк 5 спален в Котайк, Армения
Особняк 5 спален
Котайк, Армения
6 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м² Количество этажей 1
€ 77,196
Особняк 2 спальни в Егвард, Армения
Особняк 2 спальни
Егвард, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² Количество этажей 3
€ 27,246
Особняк 2 спальни в Дзорахбюр, Армения
Особняк 2 спальни
Дзорахбюр, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 246 м² Количество этажей 3
€ 118,065
Особняк в Касах, Армения
Особняк
Касах, Армения
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 205 м² Количество этажей 2
€ 186,179
Особняк 3 спальни в Абовян, Армения
Особняк 3 спальни
Абовян, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² Количество этажей 3
€ 113,978
Особняк в Егвард, Армения
Особняк
Егвард, Армения
-1 Количество комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 99,901
Особняк 2 спальни в Абовян, Армения
Особняк 2 спальни
Абовян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 194 м² Количество этажей 1
€ 45,410
Особняк 4 спальни в Катнахпюр, Армения
Особняк 4 спальни
Катнахпюр, Армения
7 Количество комнат 3 ванных комнат 395 м² 2/2 Этаж
€ 227,048
Особняк 3 спальни в Ариндж, Армения
Особняк 3 спальни
Ариндж, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 171,648
Особняк 2 спальни в Арзни, Армения
Особняк 2 спальни
Арзни, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 38,144
Особняк 3 спальни в Касах, Армения
Особняк 3 спальни
Касах, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 400 м² Количество этажей 1
€ 131,688

Параметры недвижимости в Котайкская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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