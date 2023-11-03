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12 объектов найдено
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Особняк
Артаваз, Армения
-1
3 600 м²
1
Площадь земельного участка составляет 3600 квадратных метров, он расположен в общине Цахкадз…
€339,561
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Зовуни, Армения
5
2
500 м²
2
Продается двухэтажный частный дом в поселке Зовун Котайкского марза. Особняк состоит из 5 ко…
€155,632
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Егвардский район, Армения
7
2
300 м²
2
Продается двухэтажный частный дом в общине Зовуни Котайкского марза. Особняк состоит из 7 ко…
€330,129
Рекомендовать
Особняк 6 спален
Джрвеж, Армения
7
190 м²
2
Продается двухэтажный частный дом, на улице 34 общины Джрвеж, Котайкского марза. Особняк сос…
€245,239
Рекомендовать
Особняк 3 спальни
Балаховит, Армения
4
2
220 м²
1
€339,561
Рекомендовать
Особняк 6 спален
Гарни, Армения
8
3
370 м²
1/3
€152,802
Рекомендовать
Особняк 7 спален
Мргашен, Армения
10
5
578 м²
3
€367,858
Рекомендовать
Особняк 2 спальни
Джрвеж, Армения
3
1
246 м²
3
Продается трехэтажный особняк в общине Дзорахпюр Котайкского марза. Дом состоит из 3 комнат,…
€150,916
Рекомендовать
Особняк
Касах, Армения
-1
1
205 м²
2
€193,361
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5
2
260 м²
2
Продается двухэтажный частный дом в Цахкадзоре Котайкской области. Особняк состоит из 5 комн…
€377,290
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Касах, Армения
5
2
336 м²
2
Продается двухэтажный особняк в городе Ереван, в районе Муш административного района Малатия…
€282,968
Рекомендовать
Особняк 6 спален
Ариндж, Армения
7
3
2 500 м²
3/3
€1,23 млн
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Параметры недвижимости в Котайкская область, Армения
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