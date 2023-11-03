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Дома в Котайкская область, Армения

особняки
12
12 объектов найдено
Особняк в Артаваз, Армения
Особняк
Артаваз, Армения
Комнаты -1
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 1
Площадь земельного участка составляет 3600 квадратных метров, он расположен в общине Цахкадз…
€339,561
Особняк 4 спальни в Зовуни, Армения
Особняк 4 спальни
Зовуни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом в поселке Зовун Котайкского марза. Особняк состоит из 5 ко…
€155,632
Особняк 4 спальни в Егвардский район, Армения
Особняк 4 спальни
Егвардский район, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом в общине Зовуни Котайкского марза. Особняк состоит из 7 ко…
€330,129
Особняк 6 спален в Джрвеж, Армения
Особняк 6 спален
Джрвеж, Армения
Комнаты 7
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом, на улице 34 общины Джрвеж, Котайкского марза. Особняк сос…
€245,239
Особняк 3 спальни в Балаховит, Армения
Особняк 3 спальни
Балаховит, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
€339,561
Особняк 6 спален в Гарни, Армения
Особняк 6 спален
Гарни, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж 1/3
€152,802
Особняк 7 спален в Мргашен, Армения
Особняк 7 спален
Мргашен, Армения
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 578 м²
Количество этажей 3
€367,858
Особняк 2 спальни в Джрвеж, Армения
Особняк 2 спальни
Джрвеж, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк в общине Дзорахпюр Котайкского марза. Дом состоит из 3 комнат,…
€150,916
Особняк в Касах, Армения
Особняк
Касах, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
€193,361
Особняк 4 спальни в Цахкадзор, Армения
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом в Цахкадзоре Котайкской области. Особняк состоит из 5 комн…
€377,290
Особняк 4 спальни в Касах, Армения
Особняк 4 спальни
Касах, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк в городе Ереван, в районе Муш административного района Малатия…
€282,968
Особняк 6 спален в Ариндж, Армения
Особняк 6 спален
Ариндж, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 500 м²
Этаж 3/3
€1,23 млн

Параметры недвижимости в Котайкская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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