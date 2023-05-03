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Квартиры в Котайкская область, Армения

Раздан
61
Абовян
53
Чаренцаван
36
Цахкадзор
24
Бюрехаван
16
Егвард
16
Нор Ачин
7
Абовян
5
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272 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 5/9 Этаж
€ 78,105
Квартира 2 спальни в Раздан, Армения
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 4/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 38,144
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 9/9 Этаж
€ 31,787
Квартира 3 спальни в Чаренцаван, Армения
Квартира 3 спальни
Чаренцаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м² 2/4 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 комната в Егвард, Армения
Квартира 1 комната
Егвард, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 3/4 Этаж
€ 30,424
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 6/9 Этаж
€ 74,472
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 5/9 Этаж
€ 51,767
Квартира 1 спальня в Раздан, Армения
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/4 Этаж
€ 27,246
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 4/5 Этаж
€ 56,308
Квартира 2 спальни в Верин Раздан, Армения
Квартира 2 спальни
Верин Раздан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 1/4 Этаж
€ 39,960
Квартира 3 спальни в Абовян, Армения
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 6/9 Этаж
€ 86,278
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 9/9 Этаж
€ 63,573
Квартира 2 спальни в Касах, Армения
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м² 2/5 Этаж
€ 102,626
Квартира 2 спальни в Егвард, Армения
Квартира 2 спальни
Егвард, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/5 Этаж
€ 64,482
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 2/10 Этаж
€ 99,901
Квартира 1 спальня в Раздан, Армения
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 2/4 Этаж
€ 38,144
Квартира 2 спальни в Раздан, Армения
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/4 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни в Раздан, Армения
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 3/9 Этаж
€ 35,419
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 5/9 Этаж
€ 63,573
Квартира 2 спальни в Чаренцаван, Армения
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 4/9 Этаж
€ 33,603
Квартира 2 спальни в Раздан, Армения
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/9 Этаж
€ 44,501
Квартира 1 комната в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 комната
Бюрехаван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 5/5 Этаж
€ 26,338
Квартира 1 спальня в Абовян, Армения
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 2/5 Этаж
€ 61,757
Квартира 2 спальни в Чаренцаван, Армения
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 3/5 Этаж
€ 51,767
Квартира 1 спальня в Раздан, Армения
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 1/5 Этаж
€ 13,623
Квартира 2 спальни в Нор Артамет, Армения
Квартира 2 спальни
Нор Артамет, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 5/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни в Абовян, Армения
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 4/9 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни в Раздан, Армения
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 4/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 1 комната в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 4/11 Этаж
€ 45,410

Параметры недвижимости в Котайкская область, Армения

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