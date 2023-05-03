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Realting.com
Армения
Котайкская область
Жильё в Котайкская область, Армения
Раздан
66
Абовян
61
Чаренцаван
36
Цахкадзор
28
Бюрехаван
20
Егвард
19
Нор Ачин
9
Абовян
7
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403 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
5/9 Этаж
€ 78,105
Особняк 3 спальни
Балаховит, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 1
€ 317,867
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
4/5 Этаж
€ 45,410
Особняк 3 спальни
Касах, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 168,016
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 38,144
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
9/9 Этаж
€ 31,787
Квартира 3 спальни
Чаренцаван, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
2/4 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 комната
Егвард, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
3/4 Этаж
€ 30,424
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
6/9 Этаж
€ 74,472
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
5/9 Этаж
€ 51,767
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
2/4 Этаж
€ 27,246
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
4/5 Этаж
€ 56,308
Квартира 2 спальни
Верин Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
1/4 Этаж
€ 39,960
Квартира 3 спальни
Абовян, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
6/9 Этаж
€ 86,278
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
9/9 Этаж
€ 63,573
Квартира 2 спальни
Касах, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
2/5 Этаж
€ 102,626
Квартира 2 спальни
Егвард, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
1/5 Этаж
€ 64,482
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
2/10 Этаж
€ 99,901
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
2/4 Этаж
€ 38,144
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
1/4 Этаж
€ 36,328
Особняк 17 спален
Балаховит, Армения
17 Количество комнат
9 ванных комнат
500 м²
Количество этажей 2
€ 363,277
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
3/9 Этаж
€ 35,419
Квартира 2 спальни
Абовян, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
5/9 Этаж
€ 63,573
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
4/9 Этаж
€ 33,603
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
2/9 Этаж
€ 44,501
Особняк 2 спальни
Маяковский, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1 350 м²
Количество этажей 2
€ 49,951
Квартира 1 комната
Бюрехаван, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
5/5 Этаж
€ 26,338
Квартира 1 спальня
Абовян, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
2/5 Этаж
€ 61,757
Особняк 3 спальни
Нор Гехи, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 227,048
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
3/5 Этаж
€ 51,767
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Параметры недвижимости в Котайкская область, Армения
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