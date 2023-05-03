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Особняки в Kapan Community, Армения

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2 объекта найдено
Особняк 2 спальни в Тандзавер, Армения
Особняк 2 спальни
Тандзавер, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 24,521
Особняк 2 спальни в Капан, Армения
Особняк 2 спальни
Капан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 1/1 Этаж
€ 13,623

Параметры недвижимости в Kapan Community, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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