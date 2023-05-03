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Квартиры в Kapan Community, Армения

Капан
10
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Капан, Армения
Квартира 2 спальни
Капан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 9/9 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 спальня в Капан, Армения
Квартира 1 спальня
Капан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 3/5 Этаж
€ 68,114
Квартира 2 спальни в Капан, Армения
Квартира 2 спальни
Капан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 8/9 Этаж
€ 30,879
Квартира 2 спальни в Капан, Армения
Квартира 2 спальни
Капан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/9 Этаж
€ 13,623
Квартира 2 спальни в Капан, Армения
Квартира 2 спальни
Капан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 7/9 Этаж
€ 27,246
Квартира 1 спальня в Капан, Армения
Квартира 1 спальня
Капан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 8/9 Этаж
€ 27,246
Квартира 1 спальня в Капан, Армения
Квартира 1 спальня
Капан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 2/5 Этаж
€ 9,082
Квартира 1 спальня в Капан, Армения
Квартира 1 спальня
Капан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/9 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни в Капан, Армения
Квартира 2 спальни
Капан, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 3/9 Этаж
€ 22,705
Квартира 2 спальни в Капан, Армения
Квартира 2 спальни
Капан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4/5 Этаж
€ 36,328

Параметры недвижимости в Kapan Community, Армения

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