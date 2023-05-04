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Жильё в Kajaran Community, Армения

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Андокаван, Армения
Квартира 3 спальни
Андокаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 9/9 Этаж
€ 27,103

Параметры недвижимости в Kajaran Community, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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