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Особняки в Джермук, Армения

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3 объекта найдено
Особняк 1 спальня в Джермук, Армения
Особняк 1 спальня
Джермук, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 27,246
Особняк 5 спален в Джермук, Армения
Особняк 5 спален
Джермук, Армения
7 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 272,458
Особняк 1 спальня в Джермук, Армения
Особняк 1 спальня
Джермук, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/1 Этаж
€ 36,328
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