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Особняки в Иджеван, Армения

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3 объекта найдено
Особняк 6 спален в Иджеван, Армения
Особняк 6 спален
Иджеван, Армения
8 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 77,196
Особняк 7 спален в Иджеван, Армения
Особняк 7 спален
Иджеван, Армения
8 Количество комнат 2 ванных комнат 206 м² 3/3 Этаж
€ 140,770
Особняк 2 спальни в Иджеван, Армения
Особняк 2 спальни
Иджеван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 29,970
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