Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Тавушская область
  4. Иджеванский район
  5. Особняки

Особняки с видом на горы в Иджеванский район, Армения

Дилижан
12
Иджеван
3
Особняк В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Гукасаван, Армения
Квартира 3 спальни
Гукасаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 58,124
Квартира 1 спальня в Ереван, Армения
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 14/14 Этаж
€ 154,393
Квартира 3 спальни в Ереван, Армения
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 6/9 Этаж
€ 118,065
Квартира 3 спальни в Вагаршапат, Армения
Квартира 3 спальни
Вагаршапат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/5 Этаж
€ 59,032
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 4/5 Этаж
€ 199,802
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 5/16 Этаж
€ 134,412
Особняк 5 спален в Солак, Армения
Особняк 5 спален
Солак, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² 2/2 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 комната в Ереван, Армения
Квартира 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 9/9 Этаж
€ 68,114
Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1/5 Этаж
€ 61,757
Квартира 3 спальни в Ереван, Армения
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1/6 Этаж
€ 118,065
Квартира 5 спален в Ереван, Армения
Квартира 5 спален
Ереван, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м² 5/5 Этаж
€ 127,147
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 4/5 Этаж
€ 40,869

Параметры недвижимости в Иджеванский район, Армения

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти